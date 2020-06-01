إغلاق مطعم وإتلاف 250 كيلو من الأسماك الفاسدة في حي الصفا بجدة

أغلقت وكالة البلديات الفرعية بأمانة محافظة جدة ممثلة في إدارة المسالخ وأسواق النفع العام وبلدية الصفا الفرعية مطعماً مخالفاً للأسماك، حيث جرى إتلاف 250 كيلو من الأسماك الفاسدة. وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الأمانة تلقت بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بوجود مخالفات في أحد المطاعم بحي الصفا، وعلى الفور تمت مباشرة الموقع بمشاركة أطباء بيطريين ومراقبين صحيين من إدارة المسالخ وأسواق النفع العام ومندوبي بلدية الصفا، وتبين وجود كميات من الأسماك التي يظهر عليها علامات الفساد وعدم صلاحيتها مشيراً إلى أنه جرى مصادرة وإتلاف ربع طن من الأسماك الفاسدة بالإضافة لتطبيق الإجراءات النظامية حيال الموقع المرصود.

وأكدت الأمانة حرصها على أمن وسلامة وصحة السكان وعدم التهاون بها والرقابة، ودعت المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى من خلال رقم البلاغات والشكاوى 940.