شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ٩ منشآت تجارية وتغريم ١٨ أخرى مخالفة بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت أمانة منطقة المدينة المنورة أمس، بالتعاون مع قوة المهمات والواجبات الخاصة ٩ منشآت تجارية، وغرمت ١٨ منشأة في نطاق بلديات أحد وقباء والعقيق لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، لتهاونها في تطبيق تلك الإجراءات، ومنها التباعد الاجتماعي بين عملائها. وأكدت الأمانة استمرارها بمتابعة الأسواق والمتاجر، عبر الفرق الرقابيّة الميدانية للتحقق من الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنها التباعد الاجتماعي بين العملاء، إلى جانب التحقق من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للزبائن.

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