شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ٩ منشآت تجارية وتغريم ١٨ أخرى مخالفة بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت الأمانة استمرارها بمتابعة الأسواق والمتاجر، عبر الفرق الرقابيّة الميدانية للتحقق من الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنها التباعد الاجتماعي بين العملاء، إلى جانب التحقق من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للزبائن.
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