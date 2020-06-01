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تدافع وصدامات بين المحتجين والشرطة في محيط البيت الأبيض
على خلفية تصاعد الغضب بعد مقتل جورج فلويد
متابعات الخليج 365 - متابعة
وقع تدافع وصدامات بين المحتجين ورجال الشرطة في محيط البيت الأبيض على خلفية تصاعد الاحتجاجات بعد مقتل جورج فلويد، الأمريكي الأسود الذي ظهر في تسجيل مصور، وهو يحاول التنفُّس بصعوبة بينما يضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه في مينابوليس.
وتسبب مقتل جورج فلويد (46 عامًا) أثناء اعتقاله، يوم الاثنين الماضي، في إشعال احتجاجات بالولايات المتحدة، أججها الغضب الكامن من التحيز العنصري في نظام العدالة الجنائية الأمريكية، وتحولت بعض المظاهرات إلى العنف مع إغلاق متظاهرين لحركة المرور، وإضرام النار، والاشتباك مع الشرطة، التي أطلق أفراد منها الغاز المسيل للدموع والرصاص البلاستيكي من أجل إعادة فرض النظام.
وفُرض حظر تجول في مدن أمريكية كبرى إثر وقوع صدامات على خلفية العنف الممارس من قِبل الشرطة، وسط تجاهل المتظاهرين تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن حكومته ستضع حدًّا للاحتجاجات العنيفة.
ويوم أمس كسر متظاهرون أمام البيت الأبيض، الحواجز التي وضعتها قوات الأمن بعد اتساع رقعة التظاهر أمام مقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنديدًا بمقتل فلويد.
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