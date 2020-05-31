شكرا لقرائتكم خبر عن وزير «الشؤون الإسلامية»: شركة الكهرباء لم تستجب لتخفيض فواتير المساجد والان نبدء بالتفاصيل
وقال لبرنامج "ياهلا": "أقولها بكل حرقة وألم: بعض المساجد يُسحب منها التيار الكهربائي لإنارة استراحات أو محطات بنزين وبيوت.. وعلى عينك يا تاجر!".
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