شكرا لقرائتكم خبر عن وزير «الشؤون الإسلامية»: شركة الكهرباء لم تستجب لتخفيض فواتير المساجد والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أنه لم يجد تجاوبا من شركة الكهرباء للتعاون في تخفيض فواتير إنارة المساجد.

وقال لبرنامج "ياهلا": "أقولها بكل حرقة وألم: بعض المساجد يُسحب منها التيار الكهربائي لإنارة استراحات أو محطات بنزين وبيوت.. وعلى عينك يا تاجر!".