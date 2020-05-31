شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 450 كيلو أسماك ودواجن فاسدة بمكة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد أن البلدية نفذت العديد من الحملات الميدانية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية التي تشكل خطراً على الصحة العامة حيث صودر و أتلف 450كجم من الأسماك والدواجن الفاسدة التي يسوق لها الباعة الجائلون في الأحياء العشوائية بسبب سوء العرض والتخزين إضافة إلى إتلاف (6) أطباق بيض منتهية الصلاحية، جرى ضبطها في منشأة غذائية مخالفة، ما أدى إلى اتخاذ اللازم حيالها وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية .
وأكد المهندس وقاد أن الحملات الرقابية مستمرة لتغطية جميع المواقع ضمن نطاق البلدية، للقضاء على الظواهر السلبية وغير الصحية.
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