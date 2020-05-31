شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 450 كيلو أسماك ودواجن فاسدة بمكة والان نبدء بالتفاصيل

واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في الأحياء العشوائية – ضمن نطاق البلدية – حيث صادرت وأتلفت 450 كجم من الأسماك والدواجن الفاسدة من الباعة الجائلين بهدف منع البيع المخالف والحفاظ على الصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد أن البلدية نفذت العديد من الحملات الميدانية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية التي تشكل خطراً على الصحة العامة حيث صودر و أتلف 450كجم من الأسماك والدواجن الفاسدة التي يسوق لها الباعة الجائلون في الأحياء العشوائية بسبب سوء العرض والتخزين إضافة إلى إتلاف (6) أطباق بيض منتهية الصلاحية، جرى ضبطها في منشأة غذائية مخالفة، ما أدى إلى اتخاذ اللازم حيالها وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية .

وأكد المهندس وقاد أن الحملات الرقابية مستمرة لتغطية جميع المواقع ضمن نطاق البلدية، للقضاء على الظواهر السلبية وغير الصحية.