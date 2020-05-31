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الجهات الحكومية بحفر الباطن تعود للعمل بفحص الحرارة والتعقيم
مع مراعاة لبس الكمامة وتعزيز التباعد الاجتماعي
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
شهدت الجهات الحكومية بمحافظة حفر الباطن، اليوم الأحد، العودة التدريجية للدوام الرسمي بعد رفع تعليق الحضور لمقرات العمل، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مقرات العمل؛ حفاظًا على صحة وسلامة الموظفين والمراجعين.
ووضعت الجهات الحكومية نقاط فرز عند المداخل الرئيسية لفحص درجات الحرارة لجميع الموظفين والمراجعين عند الدخول مع توفير المعقمات والمطهرات، مع مراعاة لبس الكمامة وتعزيز التباعد والتعقيم المستمر للإدارات والمكاتب.
ويأتي ذلك وفق الإجراءات التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لعودة الموظفين لمقرات العمل بنسبة 50% بدءًا من اليوم الأحد، وبنسبة 75% يوم الأحد الموافق 15/ 10/ 1441هـ، لتتم عودة جميع الموظفين لمقرات العمل من يوم الأحد 22 شوال.
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