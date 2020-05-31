ثنائيات الدرعية .. مؤسسة جديدة لتنظيم بينالي عالمي سنوي في السعودية

2020-06-01

متابعات الخليج 365 - واس

أعلن لأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة عن إنشاء مؤسسة “ثنائيات الدرعية” المعنية بالفنون المعاصرة والتي تم تصميمها لتكون المسؤولة عن تنظيم بينالي سنوي في المملكة يتم التناوب فيه بين معرضٍ للفنون المعاصرة ومعرضٍ للفنون الإسلامية.

ويرأس الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان ، وزير الثقافة، مجلس إدارة مؤسسة “ثنائيات الدرعية”، في حين تم تعيين آية حبيب البكري في منصب الرئيس التنفيذي.

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وستبدأ مؤسسة “ثنائيات الدرعية” نشاطها بالتحضير للدورة الأولى من البينالي، والتي ستقام في عام 2021م وستكون مخصصة لمعرضٍ للفنون المعاصرة ، فيما سيتم تخصيص الدورة الثانية للفنون الإسلامية في عام 2022م.

وستعمل المؤسسة من خلال تنظيم البينالي على تحقيق الأهداف التي حددتها رؤية وتوجهات وزارة الثقافة المرتبطة بمنصات الفنون المعاصرة وتطويرها إلى المستوى الذي تصبح فيه المملكة مركزاً إقليمياً وعالمياً للفنون والثقافة.

وستتولى المؤسسة مداولة البينالي بالتناوب بين معرضي الفنون المعاصرة والفنون الإسلامية بشكل سنوي، وذلك لإضفاء التنوع على البينالي ولخلق مساحة أكبر للفنانين السعوديين من اتجاهات إبداعية مختلفة عبر منصة فنية مرموقة تتيح لهم عرض أعمالهم والتفاعل مع أقرانهم من الفنانين الدوليين. ويمثل البينالي منصة إبداعية تسمح للجمهور العالمي الاطلاع على العروض الفنية والثقافية السعودية بما تتسم به من عمق وتنوع.

يذكر أن البينالي أحد المبادرات التي أعلنت عنها وزارة الثقافة في حفل تدشين رؤيتها وتوجهاتها ضمن حزمة المبادرات الأولى، وهو تظاهرة فنية عالمية تهدف إلى تحفيز الفنانين السعوديين وتمكينهم في مجالات الفنون البصرية. وجاء إنشاء مؤسسة “ثنائيات الدرعية” كخطوة أساسية وضرورية لتنظيم البينالي وفق المستوى العالمي الذي يُلبي طموحات وزارة الثقافة ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030.



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