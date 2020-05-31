فرجينيا تعلن الطوارئ وتواجه الاحتجاجات بالحرس الوطني

2020-06-01

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت ولاية فرجينيا الأميركية حالة الطوارئ، كما نشرت الحرس الوطني بسبب الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد، الأمريكي الأسود الذي ظهر في تسجيل مصور، وهو يحاول التنفُّس بصعوبة بينما يضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه في مينابوليس.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد طلب في وقت سابق أمس نشر الحرس الوطني في باقي المدن الأمريكية لمواجهة الاحتجاجات.

Advertisements

وتسبب مقتل جورج فلويد (46 عامًا) أثناء اعتقاله، يوم الاثنين الماضي، في إشعال احتجاجات بالولايات المتحدة، أججها الغضب الكامن من التحيز العنصري في نظام العدالة الجنائية الأمريكية، وتحولت بعض المظاهرات إلى العنف مع إغلاق متظاهرين لحركة المرور، وإضرام النار، والاشتباك مع الشرطة، التي أطلق أفراد منها الغاز المسيل للدموع والرصاص البلاستيكي من أجل إعادة فرض النظام.

وفُرض حظر تجول في مدن أمريكية كبرى إثر وقوع صدامات على خلفية العنف الممارس من قِبل الشرطة، وسط تجاهل المتظاهرين تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن حكومته ستضع حدًّا للاحتجاجات العنيفة.



تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









