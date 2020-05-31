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يستمر أكثر من 3 ساعات.. خسوف قمري في سماء السعودية الجمعة
الظاهرة تحدث بعد يومين من مرور القمر في الحضيض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن سماء المملكة والوطني العربي ستشهد يوم الجمعة المقبل ثاني خسوف للقمر من أربعة هذا العام، وهو خسوف شبه الظل، وسوف يستمر 3 ساعات و18 دقيقة.
وأوضح أبو زاهرة أن خسوف شبه الظل يحدث عندما يتحرك القمر خلال الجزء الخارجي الباهت لظل الأرض المسمى (شبه الظل)، وخلال هذا النوع من الخسوف ستخفت إضاءة القمر قليلًا، ولكن في المجمل سيبقى كامل قرصه مضاء بنور الشمس خلال مدة الخسوف، وهذا الخسوف يحدث بعد يومين من مرور القمر في الحضيض وهي أقرب نقطة في مداره من الأرض لذلك سيبدو حجمه الظاهري أكبر بنسبة 3.3% عن المتوسط، بحسب “العربية”.
وأضاف أن مراحل الخسوف ستحدث في نفس الوقت بكافة المناطق، حيث سيبدأ الخسوف بدخول القمر إلى منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة 08:45 مساءً (5:45 مساءً بتوقيت غرينتش)، ولن يلاحظ أي تغيير وسيبدو القمر كالمعتاد، وأثناء ذلك سيصل القمر إلى لحظة البدر المكتمل عند الساعة 10:12 مساءً (07:12 مساءً بتوقيت جرينتش)، ويكون قطع نصف مدارة حول الأرض خلال الشهر، وهو البدر الأخير خلال فصل الربيع وقبل حدوث الانقلاب الصيفي.
وسيصل خسوف القمر ذروته العظمى عند الساعة 10:25 مساءً (7:25 مساءً بتوقيت جرينتش)، وفي ذلك الوقت سيكون (57%) من قرصه واقعًا في شبة ظل الأرض وهي نسبة أقل مقارنة بـ(90%) في خسوف شبه الظل (منتصف جمادى الأولى) في العاشر من يناير الماضي، وحتى في هذه المرحلة سيبقى قرص القمر مضاء بالكامل، وقد لا يلاحظ أي تغير، ويتبع ذلك خروج القمر من منطقة شبة ظل الأرض عند الساعة 12:04 منتصف الليل (9:04 مساءً بتوقيت غرينتش) وتنتهي مراحل الخسوف.
يذكر أنه بعد أسبوعين من خسوف شبه الظل للقمر سيحدث كسوف للشمس صبيحة (29 شوال/ 21 يونيو) بسماء المملكة والمنطقة العربية.
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