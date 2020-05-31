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فيصل بن بندر يستقبل سماحة المفتي في قصر الحكم

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2020-05-31

فيصل بن بندر يستقبل سماحة المفتي في قصر الحكم

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم الأحد، سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإِفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وهنأ سماحة المفتي الأمير فيصل بن بندر بعيد الفطر المبارك، داعيًا الله تعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يحفظهم بحفظه ويعيد علينا أعيادنا في خير ورخاء وأمن وطمأنينة.

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من جانبه، هنأ أمير منطقة الرياض لمفتي المملكة بالعيد المبارك.



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