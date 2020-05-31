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نفذت إدارة تعليم الخرج صباح اليوم عدداً من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنسوبيها، عقب صدور الموافقة على رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية والخاصة، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط.
وتضمنت الإجراءات التي نفذتها الإدارة وفق الدليل الاسترشادي الذي أصدرته وزارة التعليم، وتزامناً مع أول يوم لعودة الموظفين والموظفات للعمل تشكيل نقاط فحص لدرجات الحرارة في مداخل مقر الإدارة، وتنظيم مسارات للدخول والخروج، وتطبيق التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات، بالإضافة لتوزيع منشورات توعوية وتثقيفية بذات الشأن.
كما خصصت الإدارة قنوات تواصل إلكترونية للمراجعين والمراجعات ليتم خدمتهم عن بعد دون تكبدهم عناء الحضور لمقرات الإدارة.
ووقف مدير إدارة تعليم الخرج، الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي، ميدانياً على تلك الإجراءات التي تمت، وسط انسيابية وسهولة عالية في التنقل والحركة.
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 11:12 PM
"العتيبي" وقف ميدانياً على الإجراءات الحازمة المتخذةشاهد.. "تعليم الخرج" يطبق تدابير احترازية عالية في أول يوم لعودة الموظفين
نفذت إدارة تعليم الخرج صباح اليوم عدداً من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنسوبيها، عقب صدور الموافقة على رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية والخاصة، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط.
وتضمنت الإجراءات التي نفذتها الإدارة وفق الدليل الاسترشادي الذي أصدرته وزارة التعليم، وتزامناً مع أول يوم لعودة الموظفين والموظفات للعمل تشكيل نقاط فحص لدرجات الحرارة في مداخل مقر الإدارة، وتنظيم مسارات للدخول والخروج، وتطبيق التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات، بالإضافة لتوزيع منشورات توعوية وتثقيفية بذات الشأن.
كما خصصت الإدارة قنوات تواصل إلكترونية للمراجعين والمراجعات ليتم خدمتهم عن بعد دون تكبدهم عناء الحضور لمقرات الإدارة.
ووقف مدير إدارة تعليم الخرج، الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي، ميدانياً على تلك الإجراءات التي تمت، وسط انسيابية وسهولة عالية في التنقل والحركة.
، شاهد.. "تعليم الخرج" يطبق تدابير احترازية عالية في أول يوم لعودة الموظفين ،
المصدر : الخليج 365
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