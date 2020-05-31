، العيسى: "الاختبار التحصيلي التجريبي عن بعد" أثبت مستوى جدية الطلبة ،

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التقى رئيس مجلس هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، اليوم، وبحضور رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، بالفريق المشرف على مشروع تطبيق الاختبار التحصيلي عن بعد في المنازل وفي مراكز الاختبارات المحوسبة.
وقدم الدكتور أحمد شكره لفريق العمل، وثمّن جهودهم خلال الفترة الماضية التي لم تتوقف منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيدًا بجهود المركز الوطني للقياس في إعداد الاختبارات والمقاييس العلمية، والذي استفاد من خدماته ملايين المختبرين داخل المملكة وخارجها خلال السنوات الماضية.
وشاهد خلال اللقاء على تقارير الذكاء الاصطناعي للطلبة المختبرين خلال الثلاثة أيام الماضية، وتجهيزات مقرات الاختبارات المحوسبة للطلبة الذين لا تتوفر لديهم المتطلبات التقنية، والتعاون مع الجامعات في فتح مقرات الاختبارات المحوسبة للطلبة، خصوصًا الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعقيم المستمر قبل وأثناء وبعد أداء الاختبارات لجميع المقرات، والتجهيزات والإرشادات المبكرة للطلبة، وتدريب المشرفين على إدارة الاختبارات وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذلك ترتيبات الاختبار التجريبي لتلك الفئة، حيث سيُجرى في المقرات في يوم الاختبار الفعلي نفسه.
واطلع "العيسى" على دراسات التحقق من صدق وثبات الاختبار من خلال الدراسات التي أجراها مركز قياس، والتي تبرز أن الاختبار يتميز بمستوى عالٍ من الصدق والثبات، مشيرًا إلى صدق الاختبار من خلال تمثيل المحتوى في الاختبار التحصيلي عن بُعد، وأن الاختبار لن يتضمن أي أجزاء مما درسه الطلبة في الفصل الدراسي الثاني.
وفي الختام، قال رئيس مجلس هيئة التقويم للتعليم والتدريب: "نتفهم القلق لدى بعض الطلبة وأولياء أمورهم حول هذه التجربة الجديدة، وهذا متوقع وطبيعي"، مؤكدًا أن تجربة الثلاثة أيام الأولى من الاختبار التحصيلي التجريبي عن بعد أثبتت مستوى جدية الطلبة، والقدرات الرقمية لدى طلبة المملكة الذين استطاعوا بكفاءة من تثبيت منصة الاختبار والتعامل معها بكل اقتدار.
وأوضح أن هناك بدائل ومواعيد إضافية لكل من يواجه أي مشكلات أو تحديات قبل وأثناء أداء الاختبار عن بُعد، مؤكدًا أن هيئة التقويم والتعليم والتدريب تضمن لكل المسجلين في الاختبار أن يمروا بتجربة الاختبار التجريبي وكذلك سيؤدون الاختبار الفعلي.
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 11:03 PM
التقى الفريق المشرف على المشروع
التقى رئيس مجلس هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، اليوم، وبحضور رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، بالفريق المشرف على مشروع تطبيق الاختبار التحصيلي عن بعد في المنازل وفي مراكز الاختبارات المحوسبة.
وقدم الدكتور أحمد شكره لفريق العمل، وثمّن جهودهم خلال الفترة الماضية التي لم تتوقف منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيدًا بجهود المركز الوطني للقياس في إعداد الاختبارات والمقاييس العلمية، والذي استفاد من خدماته ملايين المختبرين داخل المملكة وخارجها خلال السنوات الماضية.
وشاهد خلال اللقاء على تقارير الذكاء الاصطناعي للطلبة المختبرين خلال الثلاثة أيام الماضية، وتجهيزات مقرات الاختبارات المحوسبة للطلبة الذين لا تتوفر لديهم المتطلبات التقنية، والتعاون مع الجامعات في فتح مقرات الاختبارات المحوسبة للطلبة، خصوصًا الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعقيم المستمر قبل وأثناء وبعد أداء الاختبارات لجميع المقرات، والتجهيزات والإرشادات المبكرة للطلبة، وتدريب المشرفين على إدارة الاختبارات وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذلك ترتيبات الاختبار التجريبي لتلك الفئة، حيث سيُجرى في المقرات في يوم الاختبار الفعلي نفسه.
واطلع "العيسى" على دراسات التحقق من صدق وثبات الاختبار من خلال الدراسات التي أجراها مركز قياس، والتي تبرز أن الاختبار يتميز بمستوى عالٍ من الصدق والثبات، مشيرًا إلى صدق الاختبار من خلال تمثيل المحتوى في الاختبار التحصيلي عن بُعد، وأن الاختبار لن يتضمن أي أجزاء مما درسه الطلبة في الفصل الدراسي الثاني.
وفي الختام، قال رئيس مجلس هيئة التقويم للتعليم والتدريب: "نتفهم القلق لدى بعض الطلبة وأولياء أمورهم حول هذه التجربة الجديدة، وهذا متوقع وطبيعي"، مؤكدًا أن تجربة الثلاثة أيام الأولى من الاختبار التحصيلي التجريبي عن بعد أثبتت مستوى جدية الطلبة، والقدرات الرقمية لدى طلبة المملكة الذين استطاعوا بكفاءة من تثبيت منصة الاختبار والتعامل معها بكل اقتدار.
وأوضح أن هناك بدائل ومواعيد إضافية لكل من يواجه أي مشكلات أو تحديات قبل وأثناء أداء الاختبار عن بُعد، مؤكدًا أن هيئة التقويم والتعليم والتدريب تضمن لكل المسجلين في الاختبار أن يمروا بتجربة الاختبار التجريبي وكذلك سيؤدون الاختبار الفعلي.
، العيسى: "الاختبار التحصيلي التجريبي عن بعد" أثبت مستوى جدية الطلبة ،
المصدر : الخليج 365
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