، "آل الشيخ": كهرباء المساجد تُسحب للاستراحات ومحطات البنزين .. وهذا سبب ارتفاع الفواتير ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: لم نلمس تعاونًا من شركة الكهرباء للتخفيف .. والوزارة تبذل جهودها لوقف هذا الهدر

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ إنهم لم يلمسوا أي تعاون من شركة الكهرباء بشأن تخفيض كلفة أعباء الكهرباء المستنزفة من المساجد بسبب الإسراف بالمال العام من دون وجه حق، مرجعًا هذا الاستهلاك الجائر لاستفادة بعضهم بسحب التيار للاستراحات والبيوت "وعلى عينك يا تاجر"،- بحسب قوله -، مؤكدًا أن وزارته تبذل جهودها لوقف هذا الهدر.

وفي التفاصيل، قال الوزير "آل الشيخ" في مداخلة مع برنامج "ياهلا":"نبذل جهودنا منها التوعية ومنها التواصل مع شركة الكهرباء لكن لم يتجاوبوا لتخفيف هذا الاستهلاك من دون وجه حق وليس له حاجة بل أموال تهدر بالهواء ونحن سنقوم بجهودنا الذاتية لتخفيض ذلك".

وأضاف:"أقولها بكل حرقة وألم بعض المساجد يسحب منها التيار إما لاستراحات وإما محطات بنزين وبيوت - وعلى عينك يا تاجر- والمفترض قارئ العداد يلحظ ذلك، فهذه الأرزاق الممتدة بالأرض مسحوبة من عداد الكهرباء".

واختتم: هذا عدا الإسراف في استخدام المكيفات والإضاءة التي تعمل في بعض المساجد لأوقات طويلة جدًا".