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أعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين أنه سيتم إعادة تشغيل القطار في شهر سبتمبر المقبل.
وأشارت إلى أن العمل مستمر لتلبية الإقبال الكبير، ونقل أكبر عدد من المسافرين بين المدينتين المقدستين (مكة المكرمة والمدينة المنورة) عبر رفع الطاقة الاستيعابية للرحلات، وبما يشمل وجهات القطار كافة.
وذكر بيان مشروع قطار الحرمين أنه سيتم استغلال الفترة من شهر يوليو إلى شهر أغسطس المقبل لتنفيذ خطة رفع الطاقة الاستيعابية بأعلى المعايير.
وأضافت إدارة المشروع بأنه سيتم في شهر أغسطس المقبل إعلان فتح مواعيد الحجوزات، مع إتاحة الحجز وشراء التذاكر إلكترونيًّا عبر موقع قطار الحرمين السريع.
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 10:49 PM
يُتاح في شهر أغسطس المقبل الحجز وشراء التذاكر إلكترونيًّا
أعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين أنه سيتم إعادة تشغيل القطار في شهر سبتمبر المقبل.
وأشارت إلى أن العمل مستمر لتلبية الإقبال الكبير، ونقل أكبر عدد من المسافرين بين المدينتين المقدستين (مكة المكرمة والمدينة المنورة) عبر رفع الطاقة الاستيعابية للرحلات، وبما يشمل وجهات القطار كافة.
وذكر بيان مشروع قطار الحرمين أنه سيتم استغلال الفترة من شهر يوليو إلى شهر أغسطس المقبل لتنفيذ خطة رفع الطاقة الاستيعابية بأعلى المعايير.
وأضافت إدارة المشروع بأنه سيتم في شهر أغسطس المقبل إعلان فتح مواعيد الحجوزات، مع إتاحة الحجز وشراء التذاكر إلكترونيًّا عبر موقع قطار الحرمين السريع.
، قطار الحرمَيْن يعود لنقل المسافرين مجددًا في سبتمبر المقبل ،
المصدر : الخليج 365
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