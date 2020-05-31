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تجاوزت "الطائف" رقم الألف في حالات التعافي للمُصابين بفيروس كورونا، حيث بلغت أعداد المُغادرين في يومٍ واحد 275 حالة، كرقم هو الأعلى حتى الآن بالنسبة للمتعافين على مستوى المحافظة منذُ بداية الإعلان عن أرقام الإصابات بالفيروس، ليصل إجمالي المتعافين إلى 1271 حالة.
وفي المقابل، سجلت 22 إصابة جديدة لتُضاف للعدد الإجمالي الذي بلغ 1738 إصابة، كانت النشطة منها 463 حالة؛ ما يعني انخفاض أعداد المنومين في العزل والمحاجر الصحية، والذين يتلقون الرعاية الطبية.
وكانت "الطائف" سجلت أربع وفيات منذُ بدء نشاط فيروس كورونا المستجد وحتى اليوم، وذلك من خلال تحديث قائمة الإصابات الذي تقدمه "وزارة الصحة" عن مستجدات فيروس كورونا.
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 10:48 PM
الحالات النشطة انخفضت إلى 463 حالة من أصل 1738 إصابة
تجاوزت "الطائف" رقم الألف في حالات التعافي للمُصابين بفيروس كورونا، حيث بلغت أعداد المُغادرين في يومٍ واحد 275 حالة، كرقم هو الأعلى حتى الآن بالنسبة للمتعافين على مستوى المحافظة منذُ بداية الإعلان عن أرقام الإصابات بالفيروس، ليصل إجمالي المتعافين إلى 1271 حالة.
وفي المقابل، سجلت 22 إصابة جديدة لتُضاف للعدد الإجمالي الذي بلغ 1738 إصابة، كانت النشطة منها 463 حالة؛ ما يعني انخفاض أعداد المنومين في العزل والمحاجر الصحية، والذين يتلقون الرعاية الطبية.
وكانت "الطائف" سجلت أربع وفيات منذُ بدء نشاط فيروس كورونا المستجد وحتى اليوم، وذلك من خلال تحديث قائمة الإصابات الذي تقدمه "وزارة الصحة" عن مستجدات فيروس كورونا.
، "الطائف" تتخطى حاجز الألف مُتعافٍ من كورونا.. والإجمالي 1271 حالة ،
المصدر : الخليج 365
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