، عبر الاتصال المرئي.. "أمير الشمالية" يعايد أمراء الأفواج وشيوخ القبائل ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
التقى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي أمراء الأفواج بوزارة الحرس الوطني، وشيوخ القبائل بالمنطقة، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وسأل سموه الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليمن والخيرات، وأن يرفع الغمة عن الأمة عاجلاً غير آجل. مؤكداً سموه أن هذه المناسبة العظيمة فرصة للتواصل بمختلف الوسائل الآمنة.
وقال سموه: يتميز المجتمع السعودي انطلاقاً من مبادئه الإسلامية بالتواصل والتكافل الاجتماعي بكافة الظروف، وهذا ما اتضح بشكل جلي ومفرح في ظروف جائحة كورونا حيث ضرب المجتمع السعودي مثالاً رائعاً في تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية بالتزامن مع التواصل والتكافل من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة الأمر الذي حد من انتشار العدوى وتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير.
فيما عبر الجميع عن تهنئتهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية بهذه المناسبة، مثمنين هذا التواصل الذي يأتي في إطار الاتصال الدائم بين القيادة وأبناء الوطن ودعوا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الأمة الإسلامية وهم ينعمون بالأمن والأمان والطمأنينة.
عبر الاتصال المرئي.. "أمير الشمالية" يعايد أمراء الأفواج وشيوخ القبائلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-31
التقى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي أمراء الأفواج بوزارة الحرس الوطني، وشيوخ القبائل بالمنطقة، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وسأل سموه الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليمن والخيرات، وأن يرفع الغمة عن الأمة عاجلاً غير آجل. مؤكداً سموه أن هذه المناسبة العظيمة فرصة للتواصل بمختلف الوسائل الآمنة.
وقال سموه: يتميز المجتمع السعودي انطلاقاً من مبادئه الإسلامية بالتواصل والتكافل الاجتماعي بكافة الظروف، وهذا ما اتضح بشكل جلي ومفرح في ظروف جائحة كورونا حيث ضرب المجتمع السعودي مثالاً رائعاً في تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية بالتزامن مع التواصل والتكافل من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة الأمر الذي حد من انتشار العدوى وتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير.
فيما عبر الجميع عن تهنئتهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية بهذه المناسبة، مثمنين هذا التواصل الذي يأتي في إطار الاتصال الدائم بين القيادة وأبناء الوطن ودعوا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الأمة الإسلامية وهم ينعمون بالأمن والأمان والطمأنينة.
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
10:11 PM
قال: المجتمع السعودي ضرب مثالاً رائعاً في تطبيق الإجراءات الاحترازية
التقى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي أمراء الأفواج بوزارة الحرس الوطني، وشيوخ القبائل بالمنطقة، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وسأل سموه الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليمن والخيرات، وأن يرفع الغمة عن الأمة عاجلاً غير آجل. مؤكداً سموه أن هذه المناسبة العظيمة فرصة للتواصل بمختلف الوسائل الآمنة.
وقال سموه: يتميز المجتمع السعودي انطلاقاً من مبادئه الإسلامية بالتواصل والتكافل الاجتماعي بكافة الظروف، وهذا ما اتضح بشكل جلي ومفرح في ظروف جائحة كورونا حيث ضرب المجتمع السعودي مثالاً رائعاً في تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية بالتزامن مع التواصل والتكافل من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة الأمر الذي حد من انتشار العدوى وتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير.
فيما عبر الجميع عن تهنئتهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية بهذه المناسبة، مثمنين هذا التواصل الذي يأتي في إطار الاتصال الدائم بين القيادة وأبناء الوطن ودعوا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الأمة الإسلامية وهم ينعمون بالأمن والأمان والطمأنينة.
، عبر الاتصال المرئي.. "أمير الشمالية" يعايد أمراء الأفواج وشيوخ القبائل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر عبر الاتصال المرئي.. "أمير الشمالية" يعايد أمراء الأفواج وشيوخ القبائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.