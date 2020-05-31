قطار الحرمين السريع يضاعف رحلاته ويرفع طاقته الاستيعابية.. سبتمبر المقبل

الإعلان عن فتح الحجوزات وشراء التذاكر إلكترونيًا في أغسطس
أعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، اليوم الأحد، عن مضاعفة الرحلات، ورفع الطاقة الاستيعابية في سبتمبر المقبل.
وقالت في بيان لها: تود إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، التنويه إلى أن العمل مستمر لتلبية الإقبال الكبير ونقل أكبر عدد من المسافرين بين مكة والمدينة المنورة عبر رفع الطاقة الاستيعابية للرحلات، وما يشمل كل وجهات القطار ابتداء من شهر سبتمبر المقبل.
وأكدت الإدارة، أنها سوف تستغل الفترة من يونيو إلى أغسطس في تنفيذ خطة رفع الطاقة الاستيعابية بأعلى المعايير، موضحة أن قطار الحرمين سيعلن لعملائه في شهر أغسطس القادم عن مواعيد فتح الحجوزات، مع إتاحة الحجز وشراء التذاكر إلكترونيًا عبر موقع القطار.
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