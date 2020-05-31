شاهد.. 3 أطباء سعوديون يتصدَّرون قائمة علماء العالم الأكثر تأثيرًا في دراسات «كورونا»

تصدَّر 3 أطباء سعوديون قائمة العلماء الأكثر تأثيرًا في الدراسات المتعلقة بفيروس «كورونا المستجد».

جاء ذلك في تقرير مصور لـ«الإخبارية»، قال: «في ظل معركة الأطباء مع جائحة (كورونا)، ومع تضافر جهود الكوادر الطبية العالمية لمواجهة الوباء الذي يهدد البشرية؛ فإن علماء يقودون مواجهة الجائحة، ولهم خبرات سابقة في مواجهة الأوبئة».

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وأكد التقرير أنه برز من هؤلاء (3) أطباء سعوديون كعلماء يكثر الاستشهاد عالميًّا بنتائج أبحاثهم حول فيروس «كورونا»، وهم: وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، واستشاري الأمراض المعدية في مركز «جون هوبكنز» بـ«أرامكو» الدكتور جعفر التوفيق، واستشاري الأمراض المعدية بمدينة الملك سعود الطبية الدكتور زيادة مميش.

جاء ذلك في مقالة نشرها موقع «ستادي إنترناشيونال» المهتم بتوصيف الجامعات؛ وذلك تحت عنوان «علماء وأمراض كورونا»، مشيرةً إلى أن هؤلاء العلماء يقودون مواجهة الجائحة بخبراتهم في بلدانهم، ولديهم خبرات سابقة في مواجهة الأوبئة، ويُجرون أبحاثًا جديدة ذات صلة، ويتواصلون مع زملائهم الخبراء حول العالم.

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