«التعليم» تحدد موعد الاختبارات البديلة لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي

للراغبين بتحسين مستوياتهم أو من لم يتمكنوا من إجراء التقويمات

أعلنت وزارة التعليم، تحديد موعد الاختبارات البديلة لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي. وقالت الوزارة في تغريدة لها عبر تويتر اليوم الأحد: «تحدد بعد غدٍ الثلاثاء وحتى الـ19 من شهر شوال موعدًا للاختبارات البديلة لطلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي؛ الراغبين بتحسين مستوياتهم، أو الذين لم يتمكنوا من إجراء التقويمات». ونشرت «التعليم» إنفوجراف يبين تفاصيل القرار والمسموح لهم بأداء الاختبارات وهم 5 فئات كالتالي: 1-الطلاب والطالبات الراغبون بتحسين مستواهم الدراسي في (المستوى السادس). Advertisements 2-طلاب وطالبات (المستوى السادس) في النظام الفصلي ممن لديهم مواد تعثر من مستويات سابقة. 3-طلاب وطالبات (المستوى السادس) نظام المقررات والنظام الفصلي المتوقع تخرجهم؛ وتغيبوا عن اختبار الدور الأول للفصل الدراسي (المستوى الخامس) بعذر لم يمكنهم من دخول اختبار ذوي الأعذار. 4-طلاب طالبات المستوى السادس في نظام المقررات؛ ممن تبقى له 3 مواد فأقل من مستويات سابقة سبق أن درسها ورسب فيها. 5-الطلاب القادمون من خارج المملكة في الفصل الدراسي الثاني، والتحقوا بالمستوى السادس في النظام الفصلي أو نظام المقررات بعد انتهاء تقييم مواد المستوى الخامس، وتمت لهم معادلة المستويات من الأول وحتى الرابع، ويلزم اختبارهم في مواد المستوى الخامس، واحتساب معدلهم بناء على ما تحصلوا عليه من درجات في مواد المستويين الخامس والسادس فقط. اقرأ أيضًا: ‏عودة الدوام بالمدارس الثانوية يقتصر على 3 فئات بحسب حاجة العمل «تقويم التعليم» ترصد مخالفات في الاختبار التحصيلي التجريبي وتحيلها للجهات المختصة وزارة التعليم تعلن الضوابط الجديدة للتطوير المهني

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