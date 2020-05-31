شاهد.. الداخلية تُعيد التذكير بعقوبة مخالفة الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة «كورونا»

جددت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، التذكير بالعقوبات المقررة لتعُمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد» كعدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.

وعبر «فيديو جراف»، أوضحت «الداخلية» أنه يعاقب بغرامة قدرها 1000 ريال، في حال عدم استخدام الكمامات الطبية أو القماشية، أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، أو رفض قياس درجة الحرارة عند دخول القطاعين العام والخاص، وكذا عدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية.

وأكدت الداخلية مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة، داعية المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال وملاك المنشآت، إلى استشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

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