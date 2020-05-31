تشمل عدم استخدام الكمامات والالتزام بمسافات التباعد
جددت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، التذكير بالعقوبات المقررة لتعُمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد» كعدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.
وعبر «فيديو جراف»، أوضحت «الداخلية» أنه يعاقب بغرامة قدرها 1000 ريال، في حال عدم استخدام الكمامات الطبية أو القماشية، أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، أو رفض قياس درجة الحرارة عند دخول القطاعين العام والخاص، وكذا عدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية.
وأكدت الداخلية مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة، داعية المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال وملاك المنشآت، إلى استشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.
اقرأ أيضًا:
وزارة الصحة: تسجيل 1877 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 503
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الداخلية تُعيد التذكير بعقوبة مخالفة الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.