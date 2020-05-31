«التصحيح الذاتي».. فرصة أخيرة من «الجمارك» للمخالفين قبل عقوبات في يونيو

أكدت «الجمارك»، اليوم الأحد، أن مبادرة «التصحيح الذاتي» تُعد فرصة لتصحيح بيانات المستوردين والمخلصين الجمركيين؛ قبل تطبيق العقوبات بانتهاء المدة المحدّدة.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، بثت الجمارك، «فيديو جراف» قالت فيه: يخطئ المستورد في إدخال بيانات الإرسالية بشكل صحيح، أو يتعمد ذلك، وهذا ما يستدعي العقوبات؛ ولكن مع بداية العام 2020، قدمت الجمارك مبادرة التصحيح الذاتي للبيانات الخاطئة، حتى يقوم المستوردون أو المخلصون بتصحيحها قبل انقضاء المدة المقررة في 30 / 6/ 2020.

وأضافت الجمارك: إن المبادرة تكتفي بالفروقات بعد التصحيح من جانب المخلص أو المستورد؛ عوضًا عن العقوبات التي ستطبق بعد انقضاء المدة المحددة، لافتة إلى أنه يستثنى من ذلك الشركات التي سبق أو التي يجري التدقيق عليها من قبل الجمارك.