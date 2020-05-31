بالصور.. 211 مشروعًا صحيًّا ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن

بادر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في الجمهورية اليمنية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها منذ انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية الذراع الإيرانية في اليمن على الشرعية الدستورية.

وانطلاقًا من دور المملكة العربية السعودية الإنساني والريادي تجاه المجتمع الدولي في شتى أنحاء العالم، واستشعارًا منها بأهمية هذا الدور المؤثر في رفع المعاناة عن الإنسان ليعيش حياة كريمة– جاءت الجهود الإغاثية والأعمال الإنسانية لتوفير مقومات الحياة في أنحاء اليمن، والإسهام في مواجهة التحديات التي يواجهها السكان.

وخصَّ المركز بخدماته الصحية الأشقاء اليمنيين منذ انطلاق أعماله في مايو من عام 2015م، بتوجيه ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله– وذلك بتنفيذ 211 مشروعًا بقيمة 620 مليونًا و263 ألفًا و837 دولارًا.

وشملت مشروعات المركز أعمال الإغاثة العامة والطبية والإنسانية للعالقين واللاجئين اليمنيين في بعض الدول المجاورة، وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية لهم، وتهيئة وتشغيل عدد من المستشفيات في مختلف المحافظات اليمنية، وتقديم الخدمات الطبية للمصابين والجرحى في أرجاء اليمن عبر مستشفيات القطاع الخاص وفي المملكة وبعض الدول العربية، بجانب دعم المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، بالمستلزمات والأدوات الطبية، ودعمها بالكوادر الطبية.

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ولبَّت المساعدات جوانب عديدة دعمًا للقطاع الصحي اليمني؛ لضمان استمرار تقديم خدماته، ومنها مشروع تحسين مستوى تحصين الأطفال باللقاحات والتدخلات الغذائية الوقائية، والأخرى التي تستهدف الحوامل والمرضعات، ودعم القطاع الصحي اليمني بالكوادر الوطنية من خلال توطين الخدمة تدريبًا وتأهيلًا، فيما تخلل الدعم تنظيم دورات تثقيفية عن مخاطر الألغام للأطفال والأسر، ومكافحة وباء الكوليرا، وتأهيل وتشغيل مركز الأطراف الصناعية، بجانب تقديم العلاج لمرضى السرطان اليمنيين الموجودين في الأردن، وبرامج مماثلة داخل اليمن، ومشروعات العيادات الطبية التغذوية المتنقلة الطارئة للنازحين في مختلف المحافظات.

ومن المشروعات الصحية التي قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، دعم القطاع الصحي في اليمن بالدم، وتوفير احتياجات الغسيل الروتيني لمرضى الفشل الكلوي، وتوفير الكراسي الكهربائية المتحركة للمقعدين، إضافة إلى مشروع مكافحة وعلاج حمى الضنك في عدد من المحافظات؛ للحد من انتشارها، وتأمين الوسائل الضرورية للقضاء عليها، وتوفير الأطراف التعويضية للحالات المصابة، بجانب تأمين الاحتياجات من الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والمستلزمات الوقائية لمراكز العزل ومنافذ مكافحة فيروس كورونا في اليمن.

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