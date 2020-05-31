بالصور.. «مدني بريدة» يزيل خطر ثعبان داخل أحد المنازل

باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة بلاغًا عن وجود ثعبان داخل مطبخ منزل بحي الروابي.

وقال متحدث مدني القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل، إن مركز التحكم والتوجيه بمدني بريدة، تلقى بلاغًا عن الحالة في الساعة 9:54 فتمَّت مباشرة الحالة وإزالة الخطر وتنفيذ الجانب الوقائي.

ونبَّه العقيد أبا الخيل إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر من الزواحف والحشرات الضارة التي تتكاثر عند ارتفاع درجات الحرارة.

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