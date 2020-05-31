«أبا الخيل» ينبه إلى الحيطة والحذر من الزواحف
باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة بلاغًا عن وجود ثعبان داخل مطبخ منزل بحي الروابي.
وقال متحدث مدني القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل، إن مركز التحكم والتوجيه بمدني بريدة، تلقى بلاغًا عن الحالة في الساعة 9:54 فتمَّت مباشرة الحالة وإزالة الخطر وتنفيذ الجانب الوقائي.
ونبَّه العقيد أبا الخيل إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر من الزواحف والحشرات الضارة التي تتكاثر عند ارتفاع درجات الحرارة.
اقرأ أيضًا:
مدني الباحة ينقذ محتجزًا في جبل أشحط من لدغة ثعبان
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. «مدني بريدة» يزيل خطر ثعبان داخل أحد المنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.