بالصور.. جولات رقابية لأمانة الجوف للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

ألزمت أمانة منطقة الجوف المطاعم والمقاهي بمنطقة الجوف بمنع استخدام قائمة الطعام الورقية واستبدالها بشاشات داخلية على أن تقوم الأمانة بتزويد أصحاب المحلات بعبارات توعوية توضع على الشاشة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعية ‏حرصًا من أمانة منطقة الجوف على تطبيق أعلى معايير السلامة العامة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عبدالله بن الماجد، أن الفرق الرقابية وبتوجيه من قبل أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان حرصت من خلال جولاتها الرقابية على التأكد من تطبيق المطاعم والمقاهي للإجراءات الاحترازية والتي شملت قياس درجة حرارة العملاء وتوفير مطهرات اليد ووضعها في مكان واضح يصل إليه الجميع مع الحرص التام على وضع ملصقات أرضية لتأكيد من مدى التباعد الاجتماعي.

بالإضافة للتأكد من توافر سلال للمهملات تعمل دون الحاجة للمس، كما جرى خلال الجولات الاطلاع على ترتيب الطاولات بطريقة تضمن الحد الأدنى للتباعد وعدم الجلوس لأكثر من أربعة على الطاولة لغير العوائل إزالة الأغطية القماشية على تلك الطاولات ليسهل تنظيفها مع التأكيد على تنظيف وتطهير دورات المياه كل ساعتين بتواجد سجل خاص بالتنظيف .

كما أكدت الماجد على أصحاب المنشآت بضرورة معرفة بروتوكولات عمليات دخول وخروج العاملين وضرورة فحصهم وقياس درجة حرارتهم ولبس الكمامات مع التأكيد على إدارة المطعم بلبس الكمامة طوال الوقت وإزالتها أثناء تناول الطعام فقط وتفعيل الحجز المسبق والانتظار في بالسيارة تلافيًا للازدحام، إضافة إلى وضع لافتات بعدم دخول من لديهم أعراض تنفسية .

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وأكد الماجد على أصحاب المنشآت والمطاعم بمنع تقديم الشيشة والمعسل وإغلاق محلات ألعاب الأطفال، بالإضافة إلى عدم استخدام الأدوات متعددة الاستخدام والحرص التام على غسل الأواني باستمرار، واستقبال العملاء ما بين الساعة السادسة صباحا وحتى الثامنة مساء مع العمل في أوقات منع التجوال عبر تطبيقات التوصيل حتى الـ ١٢ منتصف الليل.

يُذكر أن أمانة منطقة الجوف حرصت من خلال جولاتها على المطاعم التأكيد من تطبيق البروتوكولات الوقائية الجديدة من أجل بيئة آمنة للجميع مع التأكيد بعدم التهاون في فرض الغرامات على المطاعم والمقاهي في حال عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين للبروتوكولات المنظمة لعمل تلك المطاعم.

كما نبهت على الجميع أنه في حال وجود أي ملاحظات حول تكدس العملاء داخل المطاعم والمقاهي أو التهاون في تطبيق البروتوكولات الوقائية التي أعلنتها الأمانة بالتواصل والإبلاغ عبر خدمة العملاء ٩٤٠ على مدار الساعة.

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