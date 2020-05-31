جامعة نجران تستكمل استعداداتها لاستقبال موظفيها ومنسوبيها

أعلنت جامعة نجران، اليوم الأحد، بدء انطلاق الفصل الصيفي للطلاب والطالبات المتوقع تخرُّجهم في مختلف كليات الجامعة.

كما كشفت جامعة نجران، عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر» للتواصل الاجتماعي، عن اكتمال استعداداتها للعودة التدريجية لمنسوبي ومنسوبات الجامعة، من خلال تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية بالكليات والعمادات والإدارات العامة.

آلية تنفيذ العملية التعليمية بجامعة نجران

وفي هذا الإطار، أوضح وكيل جامعة نجران لشؤون عمادة القبول والتسجيل الدكتور زهير العمري؛ أن الكليات ستنفذ العملية التعليمية إلكترونيًّا خلال الفصل الصيفي مع الحرص على جودة مخرجات التعلم واختيار سبل التقييم الملائمة.

كما أوضحت شؤون عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران أنه سيُعتمد النظام المتبع لحساب المعدل الفصلي والمعدل التراكمي والدرجات والاختبارات الفصلية والنهائية والتقديرات بحسب لائحة الدراسة والاختبارات الجامعية.

وأشار المسؤول بجامعة نجران، إلى أن خدمة الحذف والإضافة الإلكترونية للمقررات الدراسية، بدأت من اليوم الأحد، وستستمر لمدة 3 أيام بحسب المقررات المطروحة، كما سيُتاح للطلاب المسجلين في الفصل الصيفي حذف التسجيل عبر البوابة الإلكترونية حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء القادم.

Advertisements

وكشفت جامعة نجران أن بإمكان الطلاب الاعتذار بعد بدء الدراسة في حال وجود مبرر رسمي تقبله الكلية، على أن يكون آخر موعد لتقديم طلبات الاعتذار يوم الخميس 18 ذي القعدة.

كما كشفت جامعة نجران عن موعد الاختبارات النهائية، مشيرةً إلى أنها ستبدأ يوم الأحد 28 من شهر ذي القعدة، لمدة 3 أيام، كما ستسلم وثائق الخريجين والخريجات في الفصل الصيفي يوم الأحد 19 من شهر ذي الحجة؛ وذلك عبر البريد الممتاز.

جامعة نجران تستعد لاستقبال الموظفين والمنسوبين

وفي السياق، أكدت جامعة نجران استكمالها إجراءاتها واستعداداتها للعودة التدريجية لمنسوبي ومنسوبات الجامعة، من خلال تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية بالكليات والعمادات والإدارات العامة.

وبدأت جامعة نجران تتخذ عددًا من الترتيبات والإجراءات التي تسبق عودة الموظفين، كالتأكد من تطبيق إجراءات الصحة والسلامة من خلال توزيع الموظفين بما يتناسب مع ما يضمن صحتهم وسلامتهم، وتوفير كميات كافية من المعقمات والأدوات اللازمة، وتعقيم المباني وممرات الدخول، في حين بدأت الوحدات الإدارية في فرز مجموعات الموظفين الذين سيباشرون أعمالهم على 3 مراحل، وفقًا لما أوضحت وكالة الأنباء السعودية.

كما عملت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الجامعي بجامعة نجران، على وضع خطة إعلامية توعوية شاملة تتضمن نشر أهم الإرشادات المتعلقة بالمرحلة الحالية، وآليات التعامل مع متطلباتها بما يحقق بيئة صحية آمنة لجميع منسوبي ومنسوبات الجامعة.

اقرأ أيضًا: