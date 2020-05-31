199 مخالفة بيئية في 4 أشهر

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط 199 مخالفة بيئية، وذلك خلال الفترة من 1/ 6/ 1441، حتى 30/ 9/ 1441.

وأشارت قوات الأمن البيئي إلى أنه انطلاقاً من مهامها وواجباتها في مراقبة المناطق البيئية للمحافظة على البيئة، فقد ضبطت 100 مخالفة رعي جائر،ومخالفة صيد، و4 مخالفات قطع أشجار، و49 مخالفة إشعال نار، و3 مخالفات رمي مخلّفات، وذلك في حدود مناطق مسؤوليات القوات بالمحميات الملكية بالرياض.

وأوضحت قوات الأمن البيئي أن عدد الأشخاص المخالفين لنظام الصيد الذين تم ضبطهم بلغ 76 شخصا، وعدد الأدوات والمعدات المستخدمة في المخالفات بلغت 58 بندقية صيد، و154 مصيدة، في حين بلغ عدد الأشخاص المخالفين لنظام الرعي 100 شخص بحوزتهم 2022 رأساً من الإبل و255 رأساً من الغنم، وتمت إحالة المحاضر إلى الجهات المختصة لإكمال اللازم.

المخالفات

100 رعي جائر

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49 صيد مخالف

4 قطع أشجار

49 إشعال نار

3 رمي مخلّفات