جولات رقابية في جوف بني هاجر

كثفت أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية وأسواق النفع العام في جوف بني هاجر للتحقق من ضمان التزامها باشتراطات السلامة. أوضحت الأمانة أن جولات الفرق الميدانية أسفرت عن إغلاق 4 منشآت تجارية، تضمنت 3 منشآت تجارية وورشة حدادة.
أكدت أمانة الشرقية استمرار أعمال تكثيف الرقابة من خلال الحملات على جميع المحلات التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، بهدف تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعيةً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940.
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