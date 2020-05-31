ممشى في حديقة الأمير ماجد

‏تقرر أن يتم تنفيذ ممشى ومسار دراجات بطول 900 متر، في شارع عبدالله بن صفوان بجدة، ليكون إضافة لمشروع تطوير ممشى وحديقة الأمير ماجد.

وكانت أمانة محافظة جدة أعلنت بدء مشروع تطوير حديقة وممشى الأمير ماجد، على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 120 ألف متر مربع، وبتكلفة للمشروع تبلغ 73.273.926 ريالا، وخلال مدة تنفيذ تصل إلى 24 شهرا.

وتقع حديقة الأمير ماجد وسط مدينة جدة، على طريق المكرونة أمام ميدان الهندسة، وتضم في عناصرها أكبر منطقة ألعاب أطفال بالمدينة على مساحة كبيرة تصل إلى 8 آلاف متر مربع، مدعومة بجميع الخدمات العامة والذكية، كما تتكون الحديقة -إلى جانب ألعاب الأطفال- من مسطحات خضراء ودورات مياه وناد رياضي وساحات عامة ومواقف سيارات، إضافة إلى النوافير والمطاعم وأماكن مخصصة للعناية بالطفل.