مطالب بإنجاز الحيز العمراني لمحافظة ثار

مشروع درء السيول الذي يتم العمل عليه بمحافظة ثار (دوت الخليج)
واستكمال المشاريع الحيوية المتعثرة منذ زمن مثل: «استكمال الحدائق والحظائر والطرق المعتمدة واستكمال البنية التحتية لمخطط المحافظة الشمالي والمنطقة الصناعية»، وصيانة الإنارات والطرق في بعض مراكز وقرى المحافظة، وترقية فئة البلدية. وإغلاق مرمى سمر وتوجيه بلدية حبونا لإيجاد موقع بديل.
توضيح المسؤولين
أوضح رئيس بلدية محافظة ثار وليد بني هميم أنه تم إنجاز اعتماد الحيز العمراني المؤقت لمراكز «ثار، حمي، نعوان، الرحبة، ثار القديمة، طلحام، تلاع، العين والقرين، ثجر، الجوشن، المحمدية،، وجار استكمال إجراءات الحيز العمراني لما تبقى للمراكز بالتنسيق مع الأمانة ومقام الوزارة، حسب الإجراءات المتبعة.
لا مشاريع متعثرة
كما أبان لا توجد مشاريع متعثرة في المحافظة أو المراكز التابعة لها، أما المشاريع الجاري تنفيذها حاليا فما زالت ضمن المدة الزمنية المحددة في العقد، وأضاف بني هميم أنه يتم عمل صيانة دورية للإنارة بشكل عام، في المحافظة والمراكز التابعة بشكل دوري وحسب الأولوية والأهمية، وفق الإمكانات المتاحة.
أما فيما يتعلق برفع فئة البلدية، فقد تمت مناقشة ذلك في إحدى جلسات المجلس البلدي، وتمت التوصية بذلك، والرفع عنه إلى الوزارة، وبخصوص إغلاق مرمى النفايات في سمر وتوجيه بلدية حبونا بإيجاد موقع بديل، فيمكنكم مخاطبة بلدية محافظة حبونا، حسب الاختصاص.
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