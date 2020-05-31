فصل صيفي في تقنية الخرج

اعتمدت الكلية التقنية للبنين بمحافظة الخرج إقامة الفصل الصيفي لعام 1441، وذلك تحقيقا لرغبات متدربي الكلية بالاستفادة من هذا الفصل، لتسريع عملية التخرج في الكلية. وأوضح عميد الكلية خالد عبيد الحربي، أن المقررات المطروحة للتسجيل في الفصل الصيفي هي المقررات النظرية، والتي يمكن تقديمها عن طريق منصة البلاك بورد، إذ سيكون التدريب عن بعد. ‏وأضاف، أن التسجيل للفصل الصيفي إلكترونيا خلال بوابة نظام رايات، ابتداء من الثلاثاء 11/ 10/ 1441 وحتى الأحد 15/ 10، ‏وستكون الأولوية في التسجيل للخريجين. وبيّن الحربي أن جميع متدربي الكلية بإمكانهم إنهاء جميع الخدمات، دون الحاجة للحضور إلى الكلية، وذلك خلال قنوات التواصل الرسمي للكلية.



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