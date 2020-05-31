تهنئة نداييشيمبي لفوزه برئاسة بوروندي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى إيفاريست نداييشيمبي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية بوروندي.

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز: «يسرّنا بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية بوروندي، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا، أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية بوروندي الصديق المزيد من التقدم والازدهار».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة مماثلة إلى إيفاريست نداييشيمبي.

وقال ولي العهد: «يسعدني بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية بوروندي، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب جمهورية بوروندي الصديق المزيد من التقدم والرقي».