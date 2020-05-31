إمكانية التدريس والاختبارات الحضوري بجامعة فيصل

وأكد رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي، أن الجامعة، استطاعت أن تضع خطتها المدروسة والشمولية لإدارة المرحلة الحالية منذ أن لاحت بوادرها، مستمدة قدرتها على تجاوز كل التحديات المتوقعة وغير المتوقعة من ثقتها في كوادرها الإدارية والفنية والتعليمية، ومما يدعو للفخر والاعتزاز ما تحقق للجامعة خلال أيام هذه الجائحة من نجاحات تعليمية، وبحثية، ومجتمعية، وتقنية، وإعلامية، أكدت أن عطاء هذه الجامعة لا يتوقف خيره في كل المجالات.
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