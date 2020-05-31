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إمكانية التدريس والاختبارات الحضوري بجامعة فيصل

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أعلنت إدارة جامعة الملك فيصل، إقرار إجراءات وضوابط التدريس والتقويم لطلبة مرحلة الانتظام خلال الفصل الصيفي الحالي، حيث بدأت الدراسة، الأحد، وتنتهي الخميس 2 من ذي الحجة المقبل، وتعقد الاختبارات النهائية في الفترة من 28 من ذي القعدة المقبل، وسيتم التدريس في الفصل الدراسي الصيفي لطلبة مرحلة الانتظام من خلال نظام التعليم عن بعد عبر المنصة التعليمية (البلاك بورد)، مع إمكانية العودة لنمط التدريس التقليدي (الحضوري)، وكذلك تحديد آلية الاختبارات بعقدها حضوريًّا أو عن بعد، بناء على ما يصدر من الجهات المختصة من تخفيف للإجراءات الاحترازية في ضوء المستجدات.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي، أن الجامعة، استطاعت أن تضع خطتها المدروسة والشمولية لإدارة المرحلة الحالية منذ أن لاحت بوادرها، مستمدة قدرتها على تجاوز كل التحديات المتوقعة وغير المتوقعة من ثقتها في كوادرها الإدارية والفنية والتعليمية، ومما يدعو للفخر والاعتزاز ما تحقق للجامعة خلال أيام هذه الجائحة من نجاحات تعليمية، وبحثية، ومجتمعية، وتقنية، وإعلامية، أكدت أن عطاء هذه الجامعة لا يتوقف خيره في كل المجالات.


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