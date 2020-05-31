بدء التقديم للفصل الصيفي بالكليات التقنية

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اليوم، عن فتح التسجيل وإعداد الجداول للفصل التدريبي الصيفي.

وأوضحت المؤسسة في بيانها أن مدة الفصل التدريبي الصيفي ستكون 9 أسابيع، موضحة أن بداية التدريب في الفصل الصيفي سيكون الأحد الموافق 15/ 10/ 1441 هـ، حيث سيُستأنف التدريب بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك يوم الأحد الموافق 19/ 12/ 1441، وستكون بداية الاختبارات للفصل الصيفي يوم الأحد الموافق 26/ 12/ 1441 هـ، فيما ستكون نهاية فترة التدريب الصيفي بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 1/ 1/ 1442.

يأتي ذلك حرصاً منها عفى الاستفادة من الفترة الصيفية وتقديم خدمة التدريب للمتدربين والمتدربات، بما يحقق تطلعاتهم ويساعد في تسريع حصولهم على المؤهلات، وإتاحة المجال للمنشآت التدريبية لرفع قدرتها الاستيعابية مع مطلع العام التدريبي القادم.

مقررات نظرية

قررت المؤسسة تنفيذ الفصل الصيفي باستخدام نموذج التدريب عن بعد للبرنامجين الصباحي والمسائي، وستتيح المؤسسة تسجيل الفصل التدريبي الصيفي بعدد من الكليات التقنية وفروعها (بنين وبنات)، وذلك للمقررات النظرية فقط والتي طبيعتها تتفق مع نموذج التدريب عن بعد، وبما يضمن استخدام هذا النموذج لتحقيق المهارات المطلوبة للمتدرب.

طبيعة التخصص

أكدت المؤسسة على تنفيذ برنامج التدريب التعاوني بمنشآت قطاع الأعمال والمنشآت التدريبية بالمؤسسة بما يتوافق مع طبيعة التخصص ومناسبة تطبيق البرنامج بالجهة، وفي حال تعذر تنفيذ برنامج التدريب التعاوني بمنشآت قطاع الأعمال والمنشآت التدريبية، فيتم استبداله بالمشروع الانتاجي، وفق التعليمات التنفيذية المنظمة لذلك، وفي حال تعذر تنفيذ المشروعات الإنتاجية في المنشآت التدريبية، فيتم تنفيذها عن بعد بمتابعة مدربي المقرر، وتحدد مجالس الكليات ضوابط التنفيذ.

الفصل التدريبي

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9 أسابيع

الأحد 15/ 10/ 1441 بداية التدريب

الأحد 19/ 12/ 1441 استئناف

التدريب بعد إجازة الأضحى

الأحد 26/ 12/ 1441 بداية الاختبارات

الخميس 1/ 1/ 1442 نهاية فترة التدريب