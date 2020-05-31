السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بمكة المكرمة تنفذ إجراءات احترازية مع استئناف الدوام الرسمي



جدة 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واس

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة منظومة الإجراءات الاحترازية مع عودة الموظفين للدوام الرسمي اليوم بهدف الحفاظ على السلامة والوقاية من تفشي

وشملت الاحترازات المنفذة أعمال التعقيم والتطهير والنظافة الكاملة لمباني الهيئة ومداخلها الرئيسة ، والسيارات من الداخل والخارج والمراكز التابعة للفرع وكذلك السيارات من الداخل والخارج لضمان مباشرة المنسوبين لأعمالهم الإدارية والميدانية بكل أمان .

من جانبه أشار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري إلى مراعاة تهيئة وحدة للفحص البصري ضمن منظومة الاحترازات لقياس درجة الحرارة، وتوفير الكمامات والمعقمات مطالبا بتوعية وتوجيه العاملين بأهمية الالتزام بالاحترازات والتدابير .

// انتهى//

22:19ت م

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جدة 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسنفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة منظومة الإجراءات الاحترازية مع عودة الموظفين للدوام الرسمي اليوم بهدف الحفاظ على السلامة والوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" .وشملت الاحترازات المنفذة أعمال التعقيم والتطهير والنظافة الكاملة لمباني الهيئة ومداخلها الرئيسة ، والسيارات من الداخل والخارج والمراكز التابعة للفرع وكذلك السيارات من الداخل والخارج لضمان مباشرة المنسوبين لأعمالهم الإدارية والميدانية بكل أمان .من جانبه أشار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري إلى مراعاة تهيئة وحدة للفحص البصري ضمن منظومة الاحترازات لقياس درجة الحرارة، وتوفير الكمامات والمعقمات مطالبا بتوعية وتوجيه العاملين بأهمية الالتزام بالاحترازات والتدابير .// انتهى//22:19ت م0249

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