السعودية اليوم / سجون الشرقية تستأنف عملها وفق التدابير والإجراءات الوقائية



الدمام 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واس

استأنفت مديرية السجون بالمنطقة الشرقية، العمل في فروعها وأقسامها بالمنطقة صباح اليوم، وذلك بعد قرار رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية لممارسة أنشطتها وفق الضوابط التي أقرتها وزارة الداخلية مؤخراً للحد من انتشار فيروس

وجرى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على سلامة جميع منسوبي السجون، مثل منع تجمعات المعايدة والمصافحة والحرص على تطهير اليدين بشكل مستمر، وتطبيق التباعد الجسدي بين الموظفين وارتداء كمامات الوجه عند دخول مقر العمل, والتأكيد على جميع المنسوبين بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

// انتهى //

21:51ت م

0245



الدمام 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واساستأنفت مديرية السجون بالمنطقة الشرقية، العمل في فروعها وأقسامها بالمنطقة صباح اليوم، وذلك بعد قرار رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية لممارسة أنشطتها وفق الضوابط التي أقرتها وزارة الداخلية مؤخراً للحد من انتشار فيروس كورونا وجرى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على سلامة جميع منسوبي السجون، مثل منع تجمعات المعايدة والمصافحة والحرص على تطهير اليدين بشكل مستمر، وتطبيق التباعد الجسدي بين الموظفين وارتداء كمامات الوجه عند دخول مقر العمل, والتأكيد على جميع المنسوبين بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.// انتهى //21:51ت م0245

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