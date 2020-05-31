السعودية اليوم / سجون المدينة المنورة تباشر أعمالها مع تطبيق الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا



المدينة المنورة 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واس

شهدت سجون منطقة المدينة المنورة تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس

وتضمنت هذه الاحترازات تشكيل نقاط فحص وتنظيم مسارات للدخول والخروج وتطبيق التباعد الاجتماعي ، والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات.

وتواصل سجون المنطقة رفع مستوى الوعي الصحي لدى العاملين من مدنيين وعسكريين، بالإضافة للنزلاء للحفاظ على سلامتهم.

// انتهى //

21:42ت م

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المدينة المنورة 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسشهدت سجون منطقة المدينة المنورة تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، لدى عودة منسوبيها لممارسة مهامهم في بيئة عمل آمنة، تزامناً مع رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية.وتضمنت هذه الاحترازات تشكيل نقاط فحص وتنظيم مسارات للدخول والخروج وتطبيق التباعد الاجتماعي ، والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات.وتواصل سجون المنطقة رفع مستوى الوعي الصحي لدى العاملين من مدنيين وعسكريين، بالإضافة للنزلاء للحفاظ على سلامتهم.// انتهى //21:42ت م0242

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