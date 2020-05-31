السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة يتفقد استعدادات مساجد جدة لاستقبال المصلين



جدة 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واس

تفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري اليوم جامع خديجة بنت خويلد بجدة ، للاطلاع على الإجراءات المتخذة لاستقبال المصلين وفق إجراءات احترازية وقائية .

وأوضح الدكتور الخامري أن فرع الوزارة يتابع أعمال الصيانة والتعقيم والتطهير في 2200 جامع ومسجد داخل المحافظة ، حيث جرى تنظيف وتعقيم الجوامع والمساجد من قبل مؤسسات الصيانة وبالتعاون مع أمانة محافظة جدة، التي شملت ساحات ومداخل المساجد والجوامع ، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع من هذه الجائحة .

وأشاد الخامري بالجهود التي بذلتها الوزارة لتهيئة الجوامع والمساجد بالمنطقة، وحرصهم على تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية، واتخاذ الإدارة عددا من الإجراءات منها التباعد بين المصلين ، وعمل فواصل بين المصلين داخل المساجد والجوامع بوضع لاصقات وعلامات أرضية تلزم المصلين على ترك مسافة بمقدار 2م بين كل مصل وآخر ، ولبس الكمامة القماشية ، وإحضار المصلين سجاداتهم الخاصة معهم ، وعدم تركها بعد الصلاة ، وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة ، والوضوء في المنزل ، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها، وأن تفتح الجوامع في يوم الجمعة قبل دخول الوقت بـ 20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة ، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة بالإضافة لترجمة التعليمات الاحترازية لعدد من اللغات ووضعها كملصقات عند مداخل الجوامع .

// انتهى //

21:41ت م

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