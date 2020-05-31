السعودية اليوم / نيجيريا تسجل أعلى حصيلة يومية من كورونا بـ 553 حالة



أبوجا 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة النيجيرية اليوم، تسجيل 553 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي، أن إجمالي الإصابات بلغ 9 آلاف و 855 حالة إصابة منذ أول ظهور له.

// انتهى //

21:32ت م

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أبوجا 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة النيجيرية اليوم، تسجيل 553 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بداية ظهور الفيروس.وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي، أن إجمالي الإصابات بلغ 9 آلاف و 855 حالة إصابة منذ أول ظهور له.// انتهى //21:32ت م0239

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