الارشيف / اخبار السعوديه

تدخل سريع لحماية أهالي جبال آل يحيى من البعوض

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم تدخل سريع لحماية أهالي جبال آل يحيى من البعوض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-05-31

تدخل سريع لحماية أهالي جبال آل يحيى من البعوض

إجراء أعمال مكافحة شاملة ورش المبيدات

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

تفاعلت الجهات الحكومية بمحافظة الداير شرق منطقة جازان والمختصة في مكافحة البعوض، ممثلة بالصحة والزراعة والبلدية، مع معاناة أهالي جبال آل يحيى من تكاثر البعوض الناقل للأمراض، بعد هطول الأمطار الغزيرة مؤخرة على المنطقة.

وتحت إشراف محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، تم تكليف رئيس مركز آل زيدان سالم عبدالله بالوقوف بمتابعة أعمال المكافحة الشاملة ورش المبيدات لمواقع انتشار وتوالد البعوض من قبل الجهات الحكومية المختصة.

Advertisements

وكان الأهالي جبال آل يحيى بمحافظة الداير قد نقلوا معاناتهم للمحافظ من تكاثر البعوض بشكل كارثي ومفزع تسبب في هلع وقلق السكان وتوجسهم من انتقال الأمراض عن طريق البعوض خصوصًا مع انتشار الأمراض في المناطق الحدودية اليمنية المحاذية لهم.

ووجه الأهالي شكرهم للمحافظ ورئيس مركز آل زيدان بمتابعتهم المستمرة للخدمات التي تقدم للمواطنين، وكذلك المسؤولين في الجهات الحكومية بالتفاعل مع معاناتهم.

وطالب الأهالي بالمزيد من حملات المكافحة والمتابعة وتقييم أعمال المكافحة وبإعادة فرق البلدية والصحة التي كانت في السابق تقوم بخدمة الأهالي بشكل مستمر لإنهاء معاناة المواطنين بشكل جذري.



تابع جديد أخبار فيروس covid19
تابعنا على

94cf0ae749.jpg

تواصل معنا على

5def37e1cc.jpg

شارك الخبر





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدخل سريع لحماية أهالي جبال آل يحيى من البعوض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا