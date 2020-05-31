تدخل سريع لحماية أهالي جبال آل يحيى من البعوض

2020-05-31

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

تفاعلت الجهات الحكومية بمحافظة الداير شرق منطقة جازان والمختصة في مكافحة البعوض، ممثلة بالصحة والزراعة والبلدية، مع معاناة أهالي جبال آل يحيى من تكاثر البعوض الناقل للأمراض، بعد هطول الأمطار الغزيرة مؤخرة على المنطقة.

وتحت إشراف محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، تم تكليف رئيس مركز آل زيدان سالم عبدالله بالوقوف بمتابعة أعمال المكافحة الشاملة ورش المبيدات لمواقع انتشار وتوالد البعوض من قبل الجهات الحكومية المختصة.

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وكان الأهالي جبال آل يحيى بمحافظة الداير قد نقلوا معاناتهم للمحافظ من تكاثر البعوض بشكل كارثي ومفزع تسبب في هلع وقلق السكان وتوجسهم من انتقال الأمراض عن طريق البعوض خصوصًا مع انتشار الأمراض في المناطق الحدودية اليمنية المحاذية لهم.

ووجه الأهالي شكرهم للمحافظ ورئيس مركز آل زيدان بمتابعتهم المستمرة للخدمات التي تقدم للمواطنين، وكذلك المسؤولين في الجهات الحكومية بالتفاعل مع معاناتهم.

وطالب الأهالي بالمزيد من حملات المكافحة والمتابعة وتقييم أعمال المكافحة وبإعادة فرق البلدية والصحة التي كانت في السابق تقوم بخدمة الأهالي بشكل مستمر لإنهاء معاناة المواطنين بشكل جذري.

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