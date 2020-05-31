تعليم الشمالية يودع ميزانية النظافة في حسابات المدارس

2020-05-31

متابعات الخليج 365 - الشمالية

أعلن تعليم الحدود الشمالية إيداع ميزانية النظافة بمبلغ 2 مليون و500 ألف ريال، وذلك للفصل الدراسي الثاني بحسابات المدارس.

وأوضح تعليم الشمالية، في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الأحد، أن هذا الدعم يأتي لقطاعات عرعر (بنين- بنات)، والعويقيلة (بنين- بنات) ورفحاء (بنين).

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وفي وقت سابق اعتمد تعليم الشمالية آلية تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي القادم 1442هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة، خالد المضياني، أن التسجيل سيبدأ عبر نظام نور للصف الأول الابتدائي يوم الاثنين 1/ 11/ 1441هـ الموافق 22/ 6/ 2020م،‏ فيما سيبدأ التسجيل لمرحلة رياض الأطفال يوم الاثنين 15/ 11/ 1441هـ الموافق 6/ 7/ 2020م.

وأكد المضياني قبول الطلاب والطالبات لمن كان تاريخ ميلاده في 14/ 4/ 1436هـ فما قبله، مشيرًا إلى إمكانية قبول من كان تاريخ ميلاده من 15/ 4/ 1436هـ، إلى 15/ 7/ 1436هـ، بشرط أن يكون لدى الطفل شهادة صادرة من روضة للأطفال تثبت التحاقه بها لمدة فصلين دراسيين، وتوافر الاستمارة النمائية التي تثبت إتقان الطفل المهارات النمائية مع توصية معتمدة من معلمة الصف متضمنة قدرة الطفل على الالتحاق المبكر بالصف الأول الابتدائي، وأن تكون روضة الأطفال التي التحق بها الطفل من الروضات الحكومية أو الأهلية التابعة لوزارة التعليم وروضات المدارس الأجنبية الأهلية المطبقة للبرامج الدولية المرخصة من التعليم، أو الروضات من خارج المملكة، شريطة توافر ما يفيد إتقان الطفل للمهارات النمائية مع توصية بالالتحاق بالصف الأول الابتدائي ويصادق على الوثائق الملحق الثقافي السعودي أو السفارة السعودية.



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