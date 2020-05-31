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حجز مليون و800 ألف كمامة في جدة !

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2020-05-31

حجز مليون و800 ألف كمامة في جدة !

بالتعاون بين التجارة وشرطة جدة وهيئة الغذاء والدواء

متابعات الخليج 365 - جدة

أسفر كمين محكم عن ضبط شاحنتين تبيعان الكمامات بشكل مخالف للنظام في جدة.

وأكدت التجارة، في تغريدة لها عبر تويتر، أنه تم ضبط شاحنتين تبيعان الكمامات بشكل مخالف للنظام وحجز مليون و800 ألف كمامة؛ للتحقق من مصدرها وإعادة ضخها للأسواق بأسعار عادلة للمستهلك.

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ولفتت إلى أن ذلك جاء بالتعاون مع شرطة جدة وهيئة الغذاء والدواء.

ونشرت التجارة مقطع فيديو يبين عملية ضبط المخالفين والكمامات داخل الشاحنتين.


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