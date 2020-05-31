2020-05-31

احذروا.. عبوات الغاز والعطور في المركبات قابلة للانفجار

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر الدفاع المدني من ترك عبوات الغاز والعبوات العطرية المضغوطة في المركبات؛ لأنها قابلة للانفجار مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقال الدفاع المدني في مقطع فيديو توعوي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه من أجل سلامتكم نود تذكيركم بأنه مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة عدم ترك عبوات الغاز والشواحن المتنقلة والعبوات العطرية المضغوطة وولاعات السجائر في المركبات؛ لأنها قابلة للانفجار.

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كما شدد الدفاع المدني على ضرورة توخي الحيطة والحذر عند وضع التركيبات الكهربائية واستخدام مواد جيدة الصنع والبعد عن المكونات الرديئة.

وأوضح الدفاع المدني أن هناك 3 مسببات رئيسية وراء الحرائق الناتجة عن الالتماس الكهربائي وهي:

التوصيلات الكهربائية الرديئة أو التي يتم عملها بشكل عشوائي وبواسطة محدودي الخبرة. تحميل المقابس أحمالًا زائدة. عدم تركيب قواطع أوتوماتيكية تقوم بفصل التيار عند حدوث مشكلة في الأحمال.

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