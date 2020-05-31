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التعليم تحدد موعد الاختبارات البديلة لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي

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2020-05-31

التعليم تحدد موعد الاختبارات البديلة لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي

الراغبين بتحسين مستوياتهم أو من لم يتمكنوا من إجراء التقويمات

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التعليم تحديد موعد الاختبارات البديلة لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي.

وقالت التعليم في تغريدة لها عبر تويتر: إنه تم تحديد يوم بعد غدٍ الثلاثاء وحتى الـ19 من شهر شوال موعدًا للاختبارات البديلة لطلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي؛ الراغبين بتحسين مستوياتهم، أو الذين لم يتمكنوا من إجراء التقويمات.

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ونشرت التعليم إنفوجرافيك يبين تفاصيل القرار والمسموح لهم بأداء الاختبارات.



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