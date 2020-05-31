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2020-05-31 التعليم تحدد موعد الاختبارات البديلة لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الراغبين بتحسين مستوياتهم أو من لم يتمكنوا من إجراء التقويمات متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة التعليم تحديد موعد الاختبارات البديلة لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي. وقالت التعليم في تغريدة لها عبر تويتر: إنه تم تحديد يوم بعد غدٍ الثلاثاء وحتى الـ19 من شهر شوال موعدًا للاختبارات البديلة لطلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي؛ الراغبين بتحسين مستوياتهم، أو الذين لم يتمكنوا من إجراء التقويمات. Advertisements ونشرت التعليم إنفوجرافيك يبين تفاصيل القرار والمسموح لهم بأداء الاختبارات.



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