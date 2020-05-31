، "كورونا" يصيب 355 إيطاليًّا ويودي بحياة 75 ،

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ارتفع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد في إيطاليا بواقع 75 حالة، اليوم (الأحد)، مقابل 11 وفاة في اليوم السابق، فيما تراجعت الزيادة اليومية في حالات الإصابة الجديدة من 416 إلى 355 حالة أمس.
وأوضحت وكالة الحماية المدنية، أن العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور التفشّي في 21 فبراير (شباط)، ارتفع إلى 33415، بينما يمثل ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا؛ وفقاً لـ"رويترز".
وقفز عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 233019، وهي سادس أعلى حصيلة للإصابات بعد الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والبرازيل.
وتراجع عدد حاملي الفيروس في الوقت الحالي إلى 42075، بعدما كان 43691 في اليوم السابق، كما تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة إلى 435 بعدما كان 450 أمس.فيروس كورونا الجديد
"كورونا" يصيب 355 إيطاليًّا ويودي بحياة 75صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-31
ارتفع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد في إيطاليا بواقع 75 حالة، اليوم (الأحد)، مقابل 11 وفاة في اليوم السابق، فيما تراجعت الزيادة اليومية في حالات الإصابة الجديدة من 416 إلى 355 حالة أمس.
وأوضحت وكالة الحماية المدنية، أن العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور التفشّي في 21 فبراير (شباط)، ارتفع إلى 33415، بينما يمثل ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا؛ وفقاً لـ"رويترز".
وقفز عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 233019، وهي سادس أعلى حصيلة للإصابات بعد الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والبرازيل.
وتراجع عدد حاملي الفيروس في الوقت الحالي إلى 42075، بعدما كان 43691 في اليوم السابق، كما تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة إلى 435 بعدما كان 450 أمس.
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
07:58 PM
حصيلة الموتى بالفيروس بلغت 33.415
ارتفع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد في إيطاليا بواقع 75 حالة، اليوم (الأحد)، مقابل 11 وفاة في اليوم السابق، فيما تراجعت الزيادة اليومية في حالات الإصابة الجديدة من 416 إلى 355 حالة أمس.
وأوضحت وكالة الحماية المدنية، أن العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور التفشّي في 21 فبراير (شباط)، ارتفع إلى 33415، بينما يمثل ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا؛ وفقاً لـ"رويترز".
وقفز عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 233019، وهي سادس أعلى حصيلة للإصابات بعد الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والبرازيل.
وتراجع عدد حاملي الفيروس في الوقت الحالي إلى 42075، بعدما كان 43691 في اليوم السابق، كما تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة إلى 435 بعدما كان 450 أمس.
، "كورونا" يصيب 355 إيطاليًّا ويودي بحياة 75 ،
المصدر : الخليج 365
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