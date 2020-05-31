، قفزة للصواريخ المستعملة.. كبسولة كرو دراجون تلتحم بمحطة الفضاء الدولية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قطعت المسافة في أقل من 19 ساعة

بعد أقل من 19 ساعة من انطلاقها من فلوريدا التحمت الكبسولة كرو دراجون التابعة لشركة سبيس إكس، التي تقل رائدي الفضاء بوب بنكين ودوج هيرلي بمحطة الفضاء الدولية، اليوم (الأحد)، لتصبح أول كبسولة أمريكية مأهولة تقوم بهذه المهمة منذ 2011.

وتمثل عملية الإطلاق التي نفذتها أمس شركة صناعة الصواريخ الخاصة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك، قفزة جديدة بمجال الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام، الذي اقتحمته الشركة بهدف القيام برحلات أقل كلفة وأكثر تكراراً، وفقاً لـ"رويترز".

ويعد الإطلاق أول سابقة لقيام شركة تجارية بتطوير مركبات فضائية، تنقل رواد فضاء أمريكيين وامتلاكها وتشغيلها بالكامل، وليس إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا".

وانطلق مكوك الفضاء فالكون 9 التابع لسبيس إكس، من مركز كنيدي للفضاء في الساعة 3:22 مساء أمس بالتوقيت المحلي (19:22 بتوقيت جرينتش) في رحلته إلى محطة الفضاء الدولية.