، شاهد.. لجنة الأفلاج تكرّم خياطين يمني وهندي قدّما 2800 كمامة هدية للأهالي ،

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تصوير : أنس عيسى
كرّمت لجنة تنمية الأفلاج، مساء اليوم الأحد، مقيمين يمني وهندي يعملان في محال الخياطة الرجالية، قدما اليوم 2800 كمامة قماشية هدية للأهالي.
وفي التفاصيل، قدّم رئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان ومنسوبو اللجنة هدايا للمقيم اليمني وزميله الهندي نظير مبادرتهما الاجتماعية بتقديم الكمامات للأهالي من دون مقابل، مشيدين بتلك المبادرة التي تنم عن تكاتف المجتمع بالمحافظة.
وأعرب المقيمان عن شكرهما للجنة الأفلاج على تكريمها لهما، مشيرين إلى أن تلك المبادرة هي أقل واجب يمكن تقديمه للمملكة وشعبها .
ونشرت "الخليج 365" صباح اليوم خبرًا تحت عنوان ("أقل واجب أقدّمه للمملكة".. 1000 كمامة هدية من خيّاط يمني لأهالي الأفلاج ) ، حيث قدم المقيم اليمني وائل صادق الذي يعمل بأحد محال خياطة الملابس الرجالية بمحافظة الأفلاج، 1000 كمامة قماشية مجانًا لأهالي المحافظة، وتأكيده أن ذلك أقل واجب يمكن تقديمه للمملكة وشعبها ليتفاعل بعد ذلك جاره الخياط الهندي ويشاركه المهمة لتقديم المزيد من الكمامات ورفع العدد إلى 2800 حتى نهاية اليوم على أن يستكملا العمل في تقديم الكمامات ليوم غدٍ.
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 09:10 PM
المقيمان أكدا أن تلك المبادرة هي أقل واجب يمكن تقديمه للمملكة وشعبهاشاهد.. لجنة الأفلاج تكرّم خياطين يمني وهندي قدّما 2800 كمامة هدية للأهالي
تصوير : أنس عيسى
كرّمت لجنة تنمية الأفلاج، مساء اليوم الأحد، مقيمين يمني وهندي يعملان في محال الخياطة الرجالية، قدما اليوم 2800 كمامة قماشية هدية للأهالي.
وفي التفاصيل، قدّم رئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان ومنسوبو اللجنة هدايا للمقيم اليمني وزميله الهندي نظير مبادرتهما الاجتماعية بتقديم الكمامات للأهالي من دون مقابل، مشيدين بتلك المبادرة التي تنم عن تكاتف المجتمع بالمحافظة.
وأعرب المقيمان عن شكرهما للجنة الأفلاج على تكريمها لهما، مشيرين إلى أن تلك المبادرة هي أقل واجب يمكن تقديمه للمملكة وشعبها .
ونشرت "الخليج 365" صباح اليوم خبرًا تحت عنوان ("أقل واجب أقدّمه للمملكة".. 1000 كمامة هدية من خيّاط يمني لأهالي الأفلاج ) ، حيث قدم المقيم اليمني وائل صادق الذي يعمل بأحد محال خياطة الملابس الرجالية بمحافظة الأفلاج، 1000 كمامة قماشية مجانًا لأهالي المحافظة، وتأكيده أن ذلك أقل واجب يمكن تقديمه للمملكة وشعبها ليتفاعل بعد ذلك جاره الخياط الهندي ويشاركه المهمة لتقديم المزيد من الكمامات ورفع العدد إلى 2800 حتى نهاية اليوم على أن يستكملا العمل في تقديم الكمامات ليوم غدٍ.
، شاهد.. لجنة الأفلاج تكرّم خياطين يمني وهندي قدّما 2800 كمامة هدية للأهالي ،
المصدر : الخليج 365
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