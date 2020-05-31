محمد بن مسعود - الدمام - رئيس الزمالك يطالب بإلغاء بطولة الدوري المصري ويؤكد : نحن مع الأغلبية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-31 طالب مرتضى منصور، رئيس الزمالك، إلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم، بسبب تداعيات فيروس كورونا وانتشاره بشكل كبير داخل بلاده وخارجها.

وقال منصور في تصريحات لقناة الزمالك الرسمية : "14 فريقًا يريدون إنهاء البطولة هذا الموسم بشكل نهائي، مقابل 4 فرق فقط تريد الاستمرار، لذلك يجب الاستماع لرأي الأغلبية".

واستغرب رئيس الزمالك عودة الدوري خلال شهر يونيو، مع تزايد حالات الإصابة بالفيروس في مصر، لذلك فإن الأمر يبدو غريبًا من وجهة نظره. 31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 08:43 PM Advertisements طالب مرتضى منصور، رئيس الزمالك، إلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم، بسبب تداعيات فيروس كورونا وانتشاره بشكل كبير داخل بلاده وخارجها.

وقال منصور في تصريحات لقناة الزمالك الرسمية : "14 فريقًا يريدون إنهاء البطولة هذا الموسم بشكل نهائي، مقابل 4 فرق فقط تريد الاستمرار، لذلك يجب الاستماع لرأي الأغلبية".

واستغرب رئيس الزمالك عودة الدوري خلال شهر يونيو، مع تزايد حالات الإصابة بالفيروس في مصر، لذلك فإن الأمر يبدو غريبًا من وجهة نظره. ، رئيس الزمالك يطالب بإلغاء بطولة الدوري المصري ويؤكد : نحن مع الأغلبية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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