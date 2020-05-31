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محمد بن مسعود - الدمام - أكد مصدر بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم لوكالة الأنباء الألمانية، أن 4 دول تقدمت رسمياً بطلب استضافة نهائيات كأس آسيا 2027، وهي السعودية والهند وقطر وأوزبكستان، ولازال المجال مفتوحاً للتقديم.
وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن في أبريل الماضي تمديد مهلة تلقي الطلبات لثلاثة أشهر، وتحديداً حتى 30 يونيو، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 مارس، وذلك بعد تفشي جائحة كورونا.
كأس آسيا 2027
4 دول تتقدم لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027.. أبرزها السعوديةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-31
أكد مصدر بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم لوكالة الأنباء الألمانية، أن 4 دول تقدمت رسمياً بطلب استضافة نهائيات كأس آسيا 2027، وهي السعودية والهند وقطر وأوزبكستان، ولازال المجال مفتوحاً للتقديم.
وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن في أبريل الماضي تمديد مهلة تلقي الطلبات لثلاثة أشهر، وتحديداً حتى 30 يونيو، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 مارس، وذلك بعد تفشي جائحة كورونا.
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
07:56 PM
أكد مصدر بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم لوكالة الأنباء الألمانية، أن 4 دول تقدمت رسمياً بطلب استضافة نهائيات كأس آسيا 2027، وهي السعودية والهند وقطر وأوزبكستان، ولازال المجال مفتوحاً للتقديم.
وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن في أبريل الماضي تمديد مهلة تلقي الطلبات لثلاثة أشهر، وتحديداً حتى 30 يونيو، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 مارس، وذلك بعد تفشي جائحة كورونا.
، 4 دول تتقدم لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027.. أبرزها السعودية ،
المصدر : الخليج 365
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