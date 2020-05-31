، "احتجاجات جورج فلويد" تتمدد خارج أمريكا إلى بريطانيا وألمانيا ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
احتج مئات الأشخاص في لندن وبرلين، اليوم (الأحد) تضامنًا مع المحتجين في الولايات المتحدة على جورج فلويد الذي ظهر في تسجيل مصور، وهو يحاول التنفس بصعوبة، بينما يضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه في منيابوليس.
بحسب "رويترز"، جثا المحتجون على ركبهم في ميدان الطرف الأغر بوسط لندن مرددين "لا عدالة .. لا سلام"، ثم مروا بجوار مقر البرلمان حتى وصلوا إلى السفارة الأمريكية.
في موازاة ذلك، شارك عدة مئات من المحتجين في مسيرة خارج السفارة الأمريكية في برلين رافعين لافتات”القصاص لجورج فلويد“ و“أوقفوا قتلنا“ و“من التالي الذي سيحطم عنقه“.
وتسبب مقتل جورج فلويد أثناء اعتقاله الاثنين الماضي، في إشعال احتجاجات بالولايات المتحدة أججها الغضب الكامن من التحيز العنصري في نظام العدالة الجنائية الأمريكية.
وتحولت بعض المظاهرات إلى العنف مع إغلاق متظاهرين لحركة المرور، وإضرام النار، والاشتباك مع الشرطة، التي أطلق أفراد منها الغاز المسيل للدموع والرصاص البلاستيكي من أجل إعادة فرض النظام.
"احتجاجات جورج فلويد" تتمدد خارج أمريكا إلى بريطانيا وألمانياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-31
احتج مئات الأشخاص في لندن وبرلين، اليوم (الأحد) تضامنًا مع المحتجين في الولايات المتحدة على جورج فلويد الذي ظهر في تسجيل مصور، وهو يحاول التنفس بصعوبة، بينما يضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه في منيابوليس.
بحسب "رويترز"، جثا المحتجون على ركبهم في ميدان الطرف الأغر بوسط لندن مرددين "لا عدالة .. لا سلام"، ثم مروا بجوار مقر البرلمان حتى وصلوا إلى السفارة الأمريكية.
في موازاة ذلك، شارك عدة مئات من المحتجين في مسيرة خارج السفارة الأمريكية في برلين رافعين لافتات”القصاص لجورج فلويد“ و“أوقفوا قتلنا“ و“من التالي الذي سيحطم عنقه“.
وتسبب مقتل جورج فلويد أثناء اعتقاله الاثنين الماضي، في إشعال احتجاجات بالولايات المتحدة أججها الغضب الكامن من التحيز العنصري في نظام العدالة الجنائية الأمريكية.
وتحولت بعض المظاهرات إلى العنف مع إغلاق متظاهرين لحركة المرور، وإضرام النار، والاشتباك مع الشرطة، التي أطلق أفراد منها الغاز المسيل للدموع والرصاص البلاستيكي من أجل إعادة فرض النظام.
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
06:53 PM
المتظاهرون تجمعوا أمام سفارتي واشنطن في لندن وبرلين
احتج مئات الأشخاص في لندن وبرلين، اليوم (الأحد) تضامنًا مع المحتجين في الولايات المتحدة على جورج فلويد الذي ظهر في تسجيل مصور، وهو يحاول التنفس بصعوبة، بينما يضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه في منيابوليس.
بحسب "رويترز"، جثا المحتجون على ركبهم في ميدان الطرف الأغر بوسط لندن مرددين "لا عدالة .. لا سلام"، ثم مروا بجوار مقر البرلمان حتى وصلوا إلى السفارة الأمريكية.
في موازاة ذلك، شارك عدة مئات من المحتجين في مسيرة خارج السفارة الأمريكية في برلين رافعين لافتات”القصاص لجورج فلويد“ و“أوقفوا قتلنا“ و“من التالي الذي سيحطم عنقه“.
وتسبب مقتل جورج فلويد أثناء اعتقاله الاثنين الماضي، في إشعال احتجاجات بالولايات المتحدة أججها الغضب الكامن من التحيز العنصري في نظام العدالة الجنائية الأمريكية.
وتحولت بعض المظاهرات إلى العنف مع إغلاق متظاهرين لحركة المرور، وإضرام النار، والاشتباك مع الشرطة، التي أطلق أفراد منها الغاز المسيل للدموع والرصاص البلاستيكي من أجل إعادة فرض النظام.
، "احتجاجات جورج فلويد" تتمدد خارج أمريكا إلى بريطانيا وألمانيا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "احتجاجات جورج فلويد" تتمدد خارج أمريكا إلى بريطانيا وألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.