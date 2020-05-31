سماء السعودية تشهد الجمعة «خسوفًا شبه ظلي للقمر»

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن سماء السعودية والوطن العربي، ستشهد يوم الجمعة 13 شوال 1441هـ (5 يونيو 2020)، ثاني خسوف للقمر من أربعة هذا العام، وهو خسوف شبه الظل، وسوف يستمر 3 ساعات و18 دقيقة.

وأوضح أبو زاهرة أن خسوف شبه الظل يحدث عندما يتحرك القمر خلال الجزء الخارجي الباهت لظل الأرض المسمى (شبه الظل). وفي هذا النوع من الخسوف ستخفت إضاءة القمر قليلًا لكن في المجمل سيبقى كامل قرصه مضاءً بنور الشمس خلال مدة الخسوف. وهذا الخسوف يحدث بعد يومين من مرور القمر بالحضيض، وهي أقرب نقطة في مداره من الأرض؛ لذلك سيبدو حجمه الظاهري أكبر بنسبة 3.3% عن المتوسط، بحسب «العربية».

وأضاف أن مراحل الخسوف ستحدث في وقت واحد بكافة المناطق؛ حيث سيبدأ الخسوف بدخول القمر منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة 08:45 مساءً (5:45 مساءً بتوقيت جرينتش)، ولن يلاحظ أي تغير، وسيبدو القمر كالمعتاد. وأثناء ذلك سيصل القمر إلى لحظة البدر المكتمل عند الساعة 10:12 مساءً (07:12 مساءً بتوقيت جرينتش)، ويكون قطع نصف مداره حول الأرض خلال الشهر، وهو البدر الأخير خلال فصل الربيع وقبل حدوث الانقلاب الصيفي.

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وسيصل خسوف القمر ذروته العظمى عند الساعة 10:25 مساءً (7:25 مساءً بتوقيت جرينتش)، وفي ذلك الوقت سيكون (57%) من قرصه واقعًا في شبه ظل الأرض، وهي نسبة أقل مقارنةً بـ(90%) في خسوف شبه الظل (منتصف جمادى الأولى) في العاشر من يناير الماضي. وحتى في هذه المرحلة سيبقى قرص القمر مضاءً بالكامل، وقد لا يلاحظ أي تغير، ويتبع ذلك خروج القمر من منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة 12:04 منتصف الليل (9:04 مساءً بتوقيت جرينتش) وتنتهي مراحل الخسوف.

يُذكر أنه بعد أسبوعين من خسوف شبه الظل للقمر سيحدث كسوف للشمس صبيحة (29 شوال/21 يونيو) بسماء المملكة والمنطقة العربية.

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